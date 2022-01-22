Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’in ayrılışından sonra üst üste krizlerle mücadele eden Galatasaray’dan ilk ayrılık haberi geldi. Sezon başında transfer edilen 21 yaşındaki Gustavo Assunçao ile yollar ayrıldı. Sarı-Kırmızılı kulüp sosyal medya hesabplarından paylaşım yaparak, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2 MAÇTA OYNADI

Sezon başında Portekiz’in Famalicao takımından kiralık olarak transfer edilen Assunçao, Galatasaray’da fazla forma şansı bulamadı. 21 yaşındaki genç futbolcu, sadece 2 resmi maçta görev alabildi.

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