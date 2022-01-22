Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23'üncü hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Malatyaspor ile Beşiktaş, 1-1 berabere kalarak hanelerine yazdırdıkları birer puan ile sahadan ayrıldılar.

Beşiktaş'ın golü 61. dakikada Alex Teixeira'dan gelirken, Yeni Malatyaspor'a beraberliği getiren golü 84. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş 36 puana yükselirken, son 5 maçtan 2 puan çıkarabilen Yeni Malatyaspor ise 16 puanla son sırada kaldı.

AHMET ÇALIK ANILDI

Müsabakanın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'lu futbolcu Ahmet Çalık için tribünlerden, "Ahmet ölmedi, kalbimizde yaşıyor" sloganları atıldı.

JOSEF SAKATLANDI, DEVAM EDEMEDİ

Siyah beyazlıların orta saha oyuncusu Josef de Souza, karşılaşmada bir sakatlık yaşadı. Sol arka adalesinde yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcu, 45. dakikada yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı.

BEŞİKTAŞ, 3 KEZ DİREĞE TAKILDI

76. dakikada Batshuayi’nin ön direğe çıkarttığı topa dokunan Emirhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Beşiktaş'ın 89. dakikada gelişen atağında ise Domagoj Vida'nın kafa vuruşu direkten döndü, atağın devamında pozisyonu tamamlamak isteyen Batshuayi de şutunda direği geçemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, kale sahasının soluna düşen topa Kenan dokunurken, meşin yuvarlak kalece Ertaç'ın üzerine gitti.

11. dakikada sol kanatta hareketlenen Rıdvan'ın penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Teixeira gerilerden gelip vuruşunu yaparken, kaleci Ertaç iyi uzanarak golü önledi.

19. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Rosier'in yerden penaltı noktasının sağına çıkarttığı topa Josef ayak içiyle dokundu. Arka direğe doğru açılan topa Batshuayi kale sahasında hamle yaptı ahcak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

25. dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sağ ayağıyla yakın köşeye çok sert bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda top üst direkten döndü ve Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

58. dakikada gol arayışlarını arttıran konuk ekipte ceza sahası içinde topu alan Batshuayi’nin atağında kaleci gole izin vermedi.

61. dakikada sağ kanattan Batshuayi’nin ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleci Ertaç’ı geçince Alex Teixeria göğsüyle topu ağlara gönderdi. 0-1

76. dakikada Güven’in ceza sahasına yaptığı ortada topu alan Batshuayi’nin ön direğe çıkarttığı topa dokunan Emirhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

81. dakika ceza sahasına giren Tetteh’in Necip tarafından düşürülmesi sonrası yapılan itirazlar sonucu VAR’a giden hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin’in solundan ağlara gitti. 1-1

89. dakikada Beşiktaş’ın atağında ceza sahasının hemen dışından Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşa yükselen Vida’nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Batshuay’in volesinde top yine direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sadık xx, Semih xx, Philip xx (Tetteh dk. 66), Mehdi xx, Hafez xx, Mustafa xx (Kenan dk. 88 ?), Azubuike xx, Aabid x (Mallan dk. 74 ?), Chouiar xx, Dicko xx (Adem dk. 66 xx)

Yedekler: Abdulsamed, Buğra, Mert, Jospin, Miraç, Muhahmed

Teknik Sorumlu: Gabriel Margarit

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx (Atiba dk. 44 xx), Pjanic xx, Ghezzal xx, Teixeira xx (Güven dk. 66 x) Kenan xx (Emirhan dk. 66 x), Batshuayi xx

Yedekler: Emre, Montero, Oğuzhan, Gökhan, Can, Larin, Serdar

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Goller: Adem (dk. 84 pen.) (Yeni Malatyaspor), Teixeria (dk. 61) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Gabriel Margarit (Teknik Sorumlu) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Adem, Hafez (Yeni Malatyaspor), Teixeira, Rıdvan (Beşiktaş)

Kenan Karaman Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı! Bu da kaçar mı? Süper Lig’in 23’üncü haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 1-1 eşitlikle biten maçta, Beşiktaşlı Kenan Karaman’ın kaçırdığı pozisyonlar taraftarları çileden çıkardı. Karşılaştığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Karaman, sosyal medyadan tepki aldı.

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