Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar 31. dakikada Alexandru Cicâldău'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı böyle bitti.

CİMBOM'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktör Domenec Torrent, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11’de 5 değişiklik yaptı. İspanyol teknik adam, son dönemde performansıyla çok eleştirilen kaleci İsmail Çipe ve Yedlin, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Morutan'ı yerine Fatih Öztürk, Boey, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ile Emre Kılınç’e görev verdi. Kasımpaşa mücadelesinde omzu çıkan Alpaslan Öztürk de kadroda yer almadı. Afrika Uluslar Kupası’nda Cezayirli ile mücadele eden Sofiane Feghouli, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından takıma döndü. Feghouli, maça yedeklerde başladı.

GALATASARAY İLK 11

Sarı-kırmızılılar sahaya Fatih Öztürk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı. Yedeklerde ise İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Partick van Aanholt, Ryan Babel, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Sofiane Feghouli yer aldı.

TRABZONSPOR İLK 11

Bordo-mavililer de Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Visca, Berat,Dorukhan, Nwakaeme, Bakasetas, Cornelius 11'iyle müsabakaya başladı.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Süper Lig'in 23. haftası karşılaşmaları kapsamında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yöneteceği duyuruldu.

Trabzonspor 19 yaşındaki Enis Destan’ı kadrosuna kattı! Transfer dönemine fırtına gibi giren Trabzonspor, hız kesmiyor. Daha öncesinde Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan Bordo-Mavililer, 19 yaşındaki forvet Enis Destan için Altınordu ile prensipte anlaştı. Öte yandan Trabzonspor, transfer için 700 bin euro bonservis ödeyecek.