Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Millî araya Sivasspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, Antalya’da yara saracak. Oyuncularına üç gün izin veren Teknik Direktör İsmail Kartal, 26 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Antalya’da yapacakları kampta takımı ayağa kaldırmayı hedefliyor. Takımdaki arızaları tespit ettiklerini, büyük bir hızla düzeleceklerini söyleyen Kartal “Çok kırılgan bir takımız. Skoru elimizde tutmayı öğrenmeliyiz. Tabelayı zenginleştiremezsek sıkıntı yaşarız. Sivas maçının ilk yarısındaki oyundan memnunum. Amacımız bunu 90 dakikaya yaymak” ifadelerini kullandı.

Sorun gol atmakta

Takımın savunma performansından genel anlamda memnun olan İsmail Kartal’ın bazı oyuncuların fiziksel eksiklikleri ve hücum organizasyonları üzerinde durduğu öğrenildi. Topa hız katıp, mücadele gücünü artırdıklarında sahada çok daha güçlü bir duruş sergileyeceklerine inanan İsmail Hoca, Antalya’da özellikle hücum varyasyonları üzerine çalışmalara ağırlık verecek. Altay’ın da takıma katılmasıyla savunmanın gücünün artacağını düşünen Kartal, yedi maçlık zorlu fikstürden başarıyla çıkacaklarından emin.

Novak 1 ay yok

Sivas maçında sakatlanan Filip Novak’tan kötü haber geldi. Sol uyluk arka üst adale tendonunda yırtık olan Novak en az bir ay sahalardan uzak kalacak. Aynı maçta sakatlanan Serdar Aziz’in ise kasığında zorlanma tespit edildi. Serdar Aziz 10 gün içinde geri dönecek ancak cezası sebebiyle Başakşehir’e karşı forma giyemeyecek.

YENİLDİĞİ TAKIMLARA KARŞI…

Ürküten fikstür

Lige dönüşte F.Bahçe’yi birbirinden zorlu sınavlar bekliyor. Kadıköy’deki Başakşehir maçıyla başlayacak yedi maçlık periyotta, sarı lacivertliler, GZT Giresunspor (D), Atakaş Hatay, Kasımpaşa (D), Trabzonspor, Aytemiz Alanya (D), İttifak Holding Konya ile karşılaşacak. F.bahçe ilk yarıda bu süreci, 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamlamıştı.

Fenerbahçe’de Berke Özer krizi! Aldığı tepkiler sonrası hesaplarını kapattı Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de genç kaleci Berke Özer’e tepkiler üst üste gelmişti. Gelen tepkilere dayanamayan genç kaleci sosyal medya hesaplarını kapattı. Berke’nin hesaplarını kapatma nedeni ise gelen ağır mesajlardan dolayı olduğu belirtildi.

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