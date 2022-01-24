Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı ağırladı. 1-0 geriye düşen lider Trabzonspor, 6 dakika içinde bulduğu 2 golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren tecbüreli yorumcu Rıdvan Dilmen'in iddaları ise sosyal medyada çok konuşuldu. Dilmen, "Bu maçtan bağımsız söylüyorum, hakemler Galatasaray'ın minumum 12-13 puanını götürdü" dedi.

"Galatasaray maçta ilk yarı ciddi baskılı ve üstün oynadı, ikinci yarı da Trabzonspor üstün oynadı" diyen Dilmen, "Oyun anlamında her skoru konuşabileceğimiz bir maç oldu. Abdullah Avcı ve Trabzonspor'u kutlamak lazım gerçekten çok tempolu maçta ayakta kaldılar. Demorilize olan bir takım Galatasaray ve çok enteresandır Torrent'le 3. maçında ve 3 maçta da öne geçmesine rağmen kaybettiler" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER GALATASARAY'IN 12-13 PUANINI GÖTÜRDÜ"

Galatasaray'ın ilk yarıda kazandığı penaltının doğru olduğunu ve penaltı beklediği pozisyonda da VAR'a gidilmesi gerektiğini belirten Dilmen, "Aklımda soru işeretleri var ama bence o pozisyon da penaltı. Eğer pozisyon öncesinde Emre topu kontrol ederken eline çarpmadıysa VAR hakemi yüzde yüz hatalıdır" dedi.

Dilmen'in "Bu maçtan bağımsız söylüyorum, hakemler Galatasaray'ın minumum 12-13 puanını götürdü" ifadeleri ise sosyal medyada en çok konuşulan açıklaması oldu.

"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU HAYIRLI OLSUN"

Trabzonspor'un galibiyetini değerlendiren Dilmen, kalecinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade ederek, "Uğurcan üç tane net golü kurtardı. Meydana bir tane heykel dikeceklerse Uğurcan'ın heykelini diksinler" dedi.

"Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun" diyen tecrübeli yorumcu, şu ifadeleri kullandı: Atı alan Üsküdarı geçti. Konyaspor'un baskısına rağmen kazanacaklarını düşünüyorum. İki puan sisteminde şampiyon olmuşlardı ama üç büyükleri bu kadar geçtikleri başka bir sezon olmamıştır.

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