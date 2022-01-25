Türkiye Gazetesi

Lig'te en yakın rakibine 9 puan fark adan lider Trabzonspor, devre arası transferlerine hızla devam ediyor. Başakşehir'de Edin Visca'yı renklerine bağlayıp gücüne güç katan bordo-mavililer, Bursasporlu 3 futbolcuyla anlaştı.

Kerem Şen

"ŞAMPİYONLUK PRİMİ ALACAĞIZ"

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, düzenlediği basın toplantısında "Birçok kulübü futbolcularımızı sunduk. Kerem Şen’e Konyaspor’dan, Batuhan Kör’e Gaziantep FK’dan teklif geldi. Talha Altıkardeş’i 17 milyon TL karşılığında Trabzonspor’a verdik. Kerem ve Batuhan konusunda da Trabzonspor’la anlaştık. Toplamda üç futbolcu için 29 milyon TL karşılığında el sıkıştık. Şampiyonluk primi için de 3 milyon TL madde koyduk" dedi.

Batuhan Kör

Talha Altıkardeş

Trabzonspor, Galatasaray'ı İstanbul'da devirdi Galatasaray ölüm-kalım maçında Cicaldau'nun penaltı vuruşuyla öne geçti. Bakasetas bazukasıyla tabelayı eşitledi. Visca üç puanı Fırtına'ya getirdi. Uğurcan kurtarışlarıyla bir kere daha devleşti. G.Saray kâbus görmeye devam ediyor

Trabzonspor 19 yaşındaki Enis Destan’ı kadrosuna kattı! Transfer dönemine fırtına gibi giren Trabzonspor, hız kesmiyor. Daha öncesinde Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan Bordo-Mavililer, 19 yaşındaki forvet Enis Destan için Altınordu ile prensipte anlaştı. Öte yandan Trabzonspor, transfer için 700 bin euro bonservis ödeyecek.