Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’ye transferiyle dünya basınında gündem olan Mesut Özil, bir türlü istediği performansı gösteremedi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Mesut Özil sezon sonunda Sarı-Lacivertli takıma veda edebilir. ABD ekiplerinin radarında olan dünyaca ünlü yıldız için Inter Miami'nin devrede olduğu belirtildi.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Mesut Özil’in sezon sonunda ABD’nin yolunu tutabilir. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özil için en güçlü aday Inter Miami.

34 RESMİ MAÇA ÇIKTI

2021 yılında İngiliz ekibi Arsenal’den Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil, Sarı-Lacivertli forma ile 34 resmi maça çıktı. Dünyaca ünlü yıldız bu karşılaşmalarda takımına toplam 8 gol/3 asistlik katkı sağladı.

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