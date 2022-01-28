Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin hedefinde olan Galatasaray, kötü gidişatına dur demek istiyor. Galatasaray’daki kötü gidişatla ile ilgili, açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Hıncal Uluç, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Uluç, Fatih Terim ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken Başkan Burak Elmas'ın tutumunu ise beğendiğini söyledi.

Hıncal Uluç'un açıklamaları şöyle:

“GALATASARAY’IN FATİH TERİM’İN ELİNE DÜŞME TEHLİKESİ VAR”

Galatasaray’ın Fatih Terim’in eline düşme tehlikesinin olduğunu belirten Hıncal Uluç, “Galatasaray'da bir gerçek var. Fatih Terim sessiz sedasız kenarda oturmuyor. Kısa da olsa hedefinin ne olduğunu belirleyen konuşmalar yapıyor. Fatih Terim'in medyadaki ve sosyal ağlardaki adamları da onun adına her şeyi yazıyorlar. Futbol takımının değil kulübün şu anda Fatih Terim'in eline düşme tehlikesi var. Onun için Burak Elmas'ın bugünkü tutumunu beğeniyorum.” dedi.

“BUNLARIN HEPSİNİN ARKASINDA FATİH TERİM YOKSA BEN ADAM DEĞİLİM”

Fatih Terim’in hem medyada hem de sosyal ağlarda adamları olduğunu söyleyen Uluç, “Gomis transferi ortaya çıkınca medyada haberler çıktı hemen Beşiktaş talip, Fenerbahçe de talip. Herkes Gomis'in peşinde. Gaz veriyorlar ki Gomis'in fiyatı yükselsin. Galatasaray eğer alacaksa biraz daha para bassın ya da alamasın. Bunların hepsinin arkasında Fatih Terim yoksa ben adam değilim. Fatih Terim'den aldıkları talimatlarla yazıyorlar.” açıklamasında bulundu.

“BURAK ELMAS’IN TUTUMU DOĞRU”

Başkan Burak Elmas’ın tutumunun doğru olduğunu söyleyen ünlü yorumcu, “Burak Elmas, Fatih Terim'in takımı nasıl bir enkaza çevirdiğini gördü. Fatih Terim inkar edilecek bir adam değil ama biraz da dinlenmesi lazım. Bu kadar polemiğin içinde oturup kendi kendine 'Sen ne yaptın Fatih?' sorusunu sorup, cevaplandırması lazım.” dedi.

"GALATASARAY'A ÇÖP DOLDURDU"

Fatih Terim’in son dönemlerde Galatasaray’a zarar verdiğini belirten Uluç, “Fatih Terim'in UEFA Kupası sonrası Galatasaray'a bütün dönüşleri bir masraf felaketidir, bir transfer felaketidir. Bu son dönemde Galatasaray'a çöp doldurdu.” açıklamasında bulundu.