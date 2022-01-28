Türkiye Gazetesi

Süper Lig’e verilen arayı iyi değerlendirmek ve eksikliklerini kapatmak için TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Galatasaray, aldığı ağır mağlubiyetle şok oldu. Sarı-Kırmızılı ekip Tuzlaspor’a 6-2 mağlup oldu.

SKOR PAYLAŞMAYI BIRAKTI

Oynanan hazırlık maçında Galatasaray’ın resmi hesabı, Tuzlaspor’un 2-1 öne geçmesiyle skor bilgisi paylaşmayı bıraktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise alınan sonuç sonrası küplere bindi.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

Hazırlık maçı olmasına rağmen alınan yenilginin ağır olduğunu düşünen Galatasaray taraftarı, üst üste tepki gösterdi.