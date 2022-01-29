Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ



GÖZDELER ELENDİ

Gol yollarında yaşadığı problemi transferle çözmeyi hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal’ın da isteğiyle devre arasında takviye için yoğun mesai harcıyor. Sarı lacivertlilerin gündemine gelen ilk isimler Vedat Muriç ile Aleksandar Pesic olmuştu. Oyuncular Fenerbahçe’ye gelmeye can atsa da Muriç için Lazio ile Pesic için de Karagümrük’le anlaşma zemini sağlanamadı. Farklı oyunculara yönelen sarı lacivertliler, an itibarıyla listeyi üç isme indirdi: Glasgow Rangers’tan Alfredo Morelos, Olimpiakos’tan Tiquinho Soares, ve Benfica’dan Haris Seferovic.

KİRALIK VEREN YOK

F.Bahçe, Arnavut asıllı İsviçreli Seferovic için Benfica’ya kiralık teklifinde bulundu. Ancak Portekiz ekibinin, 29 yaşındaki golcü 2 milyon avroluk kiralama bedeli ve 7 milyon avroluk mecburi satın alma şartı ağır geldi. Bu sezon Olimpiakos formasıyla Fenerbahçe ağlarını iki defa havalandıran 31 yaşındaki Brezilyalı Tiquinho için de Yunan ekibi kiralama değil, 5 milyon avroluk satış planlıyor. Bu durumda Rangers’ın 25 yaşındaki golcüsü Alfredo Morelos, favori durumda. 6 milyon avroluk bonservis talebi için Glasgow ekibiyle pazarlıklar sürüyor. >

EN FORMDA OLAN O

Fenerbahçe’nin golcü adayları arasında Morelos,yaş ve performans olarak öne çıkıyor. 25 yaşındaki Kolombiyalı, bu sezon 30 maçta13 gol,4 asistle oynadı. 29’luk Seferovic 12 maça 6 gol, 5 asist sığdırırken 31 yaşındaki Tiquinho 27 maçta 9 defa ağları havalandırdı.

HIZ KESMEK YOK

Fenerbahçe, Antalya kampında günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürüyor.Güne sabah 08.00’de kahvaltıyla başlayan sarı lacivertliler, sabah antrenmanının ardından dinlenmeye çekilip akşam yine sahada buluşuyor. İsmailKartal, takımın hem moralini hem performansını yükseltmek için çalışıyor.

OSAYI’DEN PEREIRA’YA SELAM: DEFANSİF YÖNÜM GELİŞTİ

Fenerbahçe’nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, daha iyi bir performans sergileyerek, takıma en üst düzeyde katkı sağlamak istediğini ifade etti. Antalya kampında kulüp televizyonuna konuşan Osayi, “Biz iyi bir takımız.Herkesin birbirine inandığını ve güvendiğini düşünüyorum”dedi. Takım olarak kenetlenip daha iyisini yapacaklarını söyleyen genç oyuncu “Hedefimiz kazanmak ve üç kulvarda dasonunakadargitmek. Kariyerim boyunca kanat oyuncusu olarak görev yaptım. Vitor Pereira döneminde diğer hocalara göre kıyarsam,defansif yönümü daha da geliştirdim” dedi.

Fenerbahçe’de Mesut Özil depremi! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor Fenerbahçe’de Mesut Özil sorunu bir türlü bitmiyor. Vitor Pereira döneminde zaman zaman yedek kulübesine alınan Mesut Özil, İsmail Kartal’la da sorunlar yaşamaya başladı. En son Antalyaspor maçında oyundan alınan Mesut Özil, İsmail Kartal’a tepkisiyle gündem olmuştu. Yaşanan krizlerin ardından yıldız oyuncuyla ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Özil’in sezon sonunda Sarı-Lacivertli ekipten ayrılarak, ABD ekibi Inter Miami'nin yolunu tutabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Pesic açmazı Fenerbahçe, Karagümrük’ün kralı Pesic'i istiyor ancak eski kaptan Volkan Demirel izin vermiyor. Pazarlıkları sürdüren Kanarya, Meyer ve Sinan’ı da vermeye hazır

Fenerbahçe'de öncelik bek ve kanat Fenerbahçe önceliği beklere ve kanatlara verecek. Sola Konan ile Eren Elmalı'yı, sağa Bünyamin Balcı, Sallai ve Pavon’u, forvete de Pesic'i transfer etmek için yönetim harekete geçti