Türkiye Gazetesi

Fatih Terim'in ardından Domenec Torrent ile anlaşan ancak beklediği verimi alamayan Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirerek üst sıralara tırmanmanın peşinde. Sarı kırmızılıların Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'den ayrılan eski yıldızı Bafetimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

GOMIS'TEN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Fransız golcü, sosyal medya hesabından üzerinde Galatasaray kıyafetlerinin bulunduğu fotoğrafıyla bir paylaşım yaptı. "Güzel bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullanan 36 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımın sonuna sarı ve kırmızı kalp emojisi bıraktı. Bu paylaşım taraftarlar tarafından mutlulukla karşılanırken, sanatçı Aleyna Tilki'den de bir paylaşım geldi.

Aleyna Tilki'nin paylaşımı ve Gomis'in cevabı

TRANSFERİ ALEYNA TİLKİ DUYURDU

Sanatçı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'a transferine ithafen paylaşımda bulundu. Aleyna Tilki yaptığı paylaşımda, "Gomisi getirdim. Welcome back!" ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis ise "Geri döndüğüme çok mutluyum! Şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!" şeklinde Aleyna Tilki'ye cevap verdi.

Galatasaray'ın Fransız golcünün transferini yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

150 MAÇTA 108 GOL

2017-2018 sezonunda Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı olan yıldız futbolcu, Galatasaray'dan sonra oynadığı Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıktı ve 108 gol kaydetti.

Gomis yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis’i renklerine bağladı. Fransız futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak. 10 gol atarsa mukavele imzalanacak.