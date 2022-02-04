Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 28 yaşındaki oyuncunun transferini dün açıklamıştı.

PULGAR: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, sarı-kırmızılı forma için elinden geleni yapacağını belirtti. Sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalamasının ardından GS TV'ye açıklamada bulunan 28 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Buradaki hedefim öncelikle takıma bir an önce adapte olmak ve sistemin bir parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım."

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui koronaya yakalandı Galatasaray Kulübü, futbolcularından Omar Elabdellaoui'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Semih Kaya ikinci kez Galatasaray’a transfer oldu! Yeni Malatyaspor’dan ayrılan Semih Kaya, yeniden Galatasaray’a döndü. 30 yaşındaki deneyimli stoper, Sarı-Kırmızılılara ikinci defa dönüş yaptı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Deandre Yedlin ABD'ye transfer oldu Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Galatasaray'dan ayrılan Deandre Yedlin'i kadrosuna kattı.

Galatasaray, yeni transferini resmen duyurdu! Galatasaray SK, İspanyol futbolcu Inaki Pena ile anlaştığını duyurdu.