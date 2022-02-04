Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de transfer heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Alınan son bilgiye göre; Galatasaray'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara, sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiraladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kiraladığını duyurdu. İzmir'e gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kendisini sezon sonuna kadar Göztepe'ye bağlayan imzayı attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Aytaç Kara'ya "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.



Futbola Altay altyapısında başlayan ve profesyonel olan Aytaç Kara, Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarında forma giydi.

Burak Elmas müjdeyi duyurmuştu: Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı Galatasaray Kulübü, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş KAP'a bildirdi, Rize imzayı attrıdı: İşte Gedson transferinin detayları Beşiktaş'ın, Benfica'dan bonservisini aldığı ve bu sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirecek olan Gedson Fernades transferinin detaylarını, KAP'a bildirdi.

Semih Kaya ikinci kez Galatasaray’a transfer oldu! Yeni Malatyaspor’dan ayrılan Semih Kaya, yeniden Galatasaray’a döndü. 30 yaşındaki deneyimli stoper, Sarı-Kırmızılılara ikinci defa dönüş yaptı.