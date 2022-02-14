Türkiye Gazetesi

Dünya futbolunun son 20 yılına damga vuran Cristiano Ronaldo, son dönemdeki performansıyla beklentilerinin altına düşmüş durumda. Futbol kariyerinde ulaşılması zor rekorlar ve başarılara imza atan Portekizli yıldız, bu sezon yuvası olan Manchester United'a geri dönmüştü.

SON 6 MAÇTA GOL ATAMADI

Manchester United’da bir türlü gol orucunu bozamayan Ronaldo, çıktığı son 6 maçta fileleri havalandıramadı. 2009 yılından bu yana en uzun gol atamama serisini yaşayan Portekizli yıldız, Premier Lig’de çıktığı son 6 maçta kaleleri bulamadı.

En zun gol atamam serisini yaşıyor.

PSG’YE TRANSFERİ BEKLENİYORDU

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Sun, süper yıldız Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. 37 yaşındaki futbolcunun sezon sonu Manchester United'dan ayrılarak PSG'ye transfer olması beklenirken, ortaya atılan iddialar herkesi şaşırttı.

PSG'ye transfer olması bekleniyordu.

FUTBOLU BIRAKMAK İSTİYOR

The Sun’ın haberine göre Ronaldo, yakınlarına artık yaşlandığını ve futbolu bırakmak istediğini anlattı. Sezon sonunda yeni bir transfer yapmak yerine emekli olmayı düşündüğünü belirten Ronaldo, bu düşüncesini yakın çevresiyle paylaştı.

Dev takas iddiası: Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşabilir Sezon başında Juventus'tan ayrılarak İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında İngiliz basını çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Habere göre; Paris Saint Germen, sezon sonunda yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilir.

İngiliz ekibinde Ronaldo krizi kapıda: Birinci kaptan olamaz Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen ve geçen hafta Harry Maguire'ın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan Cristiano Ronaldo cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Alman teknik adam Ralf Rangnick, yıldız futbolcunun bazı açıklamalarına tepki gösterdi ve "Ronaldo, şu anda United'ın birinci kaptanı olamaz" ifadelerini kullandı.

Ronaldo emeklilik yaşını açıkladı Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, emeklilik yaşıyla ilgili açıklamalarda bulunup, 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini belirtti.