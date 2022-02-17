Türkiye Gazetesi

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı eski yıldız futbolcu Wesley Sneijder'dan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler geldi. Snijder Çalhanoğlu için, "Mavi-siyahlı takımın sırlarından biri'' ve maçı her an değiştirebilecek bir oyuncu" ifadelerni kullandı.

"HAKAN INTER'İN SIRLARINDAN BİRİ"

Real Madrid, Inter ve Galatasaray gibi takımların formasını giyen Hollandalı eski futbolcu Sneijder, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Inter-Liverpool maçı öncesinde La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Sneijder, Inter-Liverpool maçının Avrupa tarzında zorlu bir maç olacağını dile getirirken, Liverpool'un bu tarz maçları oynamaya alışkın olduğunu ve Inter'in Jurgen Klopp’un takımının hızına ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

Sneijder, Simone Inzaghi'nin bu yıl Inter'in başına geçmiş olmasına karşın kararlı ve net duruşuyla iz bıraktığını ve Inter'de büyük işler yapacağını düşündüğünü aktardı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de 20 numaralı formayı giydiği ama kendisi gibi 10 numara olup olmadığı sorulan Sneijder, "Bazen saha içindeki rolümüz, oynadığımız bölgeler aynı gibi görünse de ben farklı oynuyordum. Hakan, bu Inter'in sırlarından biri. Onu en iyi oyunculardan biri olarak görüyorum. Bir maçı tek başına belirleyebilecek vuruşları var. Liverpool onu yakından marke etse iyi eder ama umalım ki bunu yapmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sneijder, kendisinin yer aldığı ve 2010'da sezonu 3 kupa ile kapatan Inter takımının çılgın bir takım olduğunu ve böyle başka bir takımda oynamadığını belirtirken, şu anki Inter’in izlemesi keyif veren bir ekip olduğunu, pek çok açıdan kendi dönemindeki Inter'i hatırlattığını ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu’dan akıl almaz gol! Taraftarlar ayakta alkışladı Inter deplasmanda Roma’yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise karşılaşmada akıl almaz bir gole imza attı. Çalhanoğlu, karşılaşmanın 15’inci dakikasında kullandığı kornerde, Roma kalecisi Rui Patricio'nun bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. Milli futbolcumuzun attığı gol futbolseverlerden büyük beğeni toplarken, sosyal medyada gündem oldu.

Hakan Çalhanoğlu attı, Inter deplasmanda zorlanmadı İtalya Ligi'nde Inter'in Venezia ile oynadığı maçta milli futblcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Inter anlaşmaya yakın! Hakan Çalhanoğlu Lazio’nun yolunu tutuyor Milan’da performansıyla adından söz ettiren ve sezon bitimiyle Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, burada beklentileri karşılayamadı. İtalyan devinin gözden çıkardığı Çalhanoğlu’nu Lazio'dan transfer etmek istediği Luis Alberto'nun takasında kullanmaya hazırlanıyor.

Hakan Çalhanoğlu devre arasında Inter’den gönderiliyor! Erisen’in boşluğunu doldurulması için Milan’dan transfer edilen Hakan Çalhanoğlu, Inter takımında beklentileri karşılayamadı. Milli futbolcu devre arasında takasta kullanacağı belirtildi.