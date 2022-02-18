Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Galibiyet hasretini Altay karşısında dindirmek isteyen Beşiktaş’ta ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Batshuayi sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Larin, Rosier, Rıdvan ve Oğuzhan’ın da sakatlıkları bulunuyor. Önder Karaveli kadro kurmakta zorlanıyor. Eğer Güven Yalçın santrforda forma giyerse sol kanatta kullanılabilecek isim kalmıyor. Larin, Pjanic sakat, N’Koudou zaten müzmin sakat. Bu durumda Teixeira ya da Emirhan İlkhan solda görevlendirilecek ama iki oyuncu da bu bölgede etkili değil.

KENAN KARAMAN ISLIKLANIYOR

Eğer Güven Yalçın sol kanatta başlarsa santrforda oynayabilecek sadece bir isim elde kalıyor. Batshauyi cezalı ve Larin de sakat olduğu için Kenan Karaman ilk 11’de başlayabilir. Ancak sezon başında transfer edilen oyuncu, ligin ilk maçında attığı golden sonra forma giydiği 21 karşılaşmada skora hiç katkı yapamadı. Son maçlarda topu ne zaman ayağına alsa tribünlerden tepki gören 27 yaşındaki Kenan’ın, Altay karşısında da benzer durum yaşama ve oyundan düşme ihtimali de Önder Hoca’yı düşündürüyor.

EMRECAN'A GÖREV

Beşiktaş’taki sakatlıkların fazla olması sebebiyle Teknik Direktör Önder Karaveli, Altay maçına kadrosuna altyapıdan takviye yapacak. Daha önce Emirhan İlkhan’a şans veren genç teknik adam dünkü idmanda da 18 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi’yi çağırdı. Öte yandan sakatlığını atlatan Josef ve Kerem Kalafat dünkü idmanda yer aldı.

MORAL BULDU

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Gelecek sezon için de Önder Karaveli’yle çalışmayı düşünüyoruz” sözleri genç teknik adamı morallendirdi. Kendisine verilen destekten dolayı Başkan’a teşekkür eden Karaveli’nin dünkü idmanda çok daha enerjik olduğu öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ DEFA POZİTİF

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin rutin kontrollerde Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlandığı belirtilen açıklamada Başkan Çebi’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Çebi üçüncü defa virüse yakalandı.

Beşiktaş yönetiminin, Karaveli için tavrı net Son üç maçta alınan üç beraberliğin ardından genç teknik adamın geleceği tartışma konusu oldu. Siyah beyazlı yöneticiler ise sezon sonuna kadar değişiklik istemiyor

Canlı yayında açıkladı: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, karşılaşma sonrası katıldığı programda siyah beyazlıların yeni teknik direktörünü "Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net" ifadeleriyle duyurdu.