Türkiye Gazetesi

Bir dönem Galatasaray formasını giyen ve 2020 yılında Fatih Karagümrük forması giydikten sonra futbolu bırakan Yalçın Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını çıldırttı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Yalçın Ayhan, dün oynana Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı sırasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 39 yaşındaki eski futbolcu, yaptığı paylaşımda "Daha önce formasını giydiğim sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor" ifadelerini kullandı.

Ayhan Yalçın'ın sosyal medya paylaşımı.

TARAFTARLARDAN ÜST ÜSTE TEPKİ GELDİ

2005 - 2006 sezonunda Galatasaray forması giyen Yalçın Ayhan, 2017 - 2018 sezonunda ise Yeni Malatyaspor forması giymişti. Sosyal medya kullanıcıları Yalçın Ayhan'ın bu tweeti üzerine, eski futbolcunun Galatasaray formalı fotoğraflarını cevap olarak paylaştı.

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