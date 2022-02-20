Türkiye Gazetesi

Elit U17 Ligi’nde Galatasaray ile Fenerbahçe takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray’ın U16 takımı 5-0’lık ezici bir skorla kazandı.

FARKLI SKORLA YENİLDİ

Fenerbahçe U16 takımı, Galatasaray’ı 3-1’lik skorla mağlup ederken, U17 takımları arasında oynanan maçı Galatasaray 5-0 kazandı.

HAT-TRİCK YAPTI

Galatasaray’ın 5-0 kazandığı maçta, Baran Demiroğlu hat-trick yaptı. Diğer goller ise Ali Turap Bülbül ve İnanç Gürbüz'den geldi.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Alınan galibiyet sonrası Galatasaray’ın genç yeteneği Beknaz Almazbekov, sosyal medya hesabından sert bir gönderme yaptı. Maçtan kare paylaşan Beknaz, "Sarmıyor artık" ifadesini kullandı. Bu sözlere Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Genç oyuncunun paylaşımı.

Eski Galatasaraylı futbolcudan çarpıcı paylaşım! Taraftarlar çıldırdı Galatasaray’ın ligdeki kötü gidişatı devam ederken, bir dönem Sarı-Kırmızılı formayı terleten eski futbolcu Yalçın Ayhan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ayhan yaptığı paylaşımda, "Daha önce formasını giydiğim sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor" açıklamasında bulundu. Eski futbolcunun bu paylaşımı üzerine Galatasaray taraftarından üst üste tepkiler geldi.

Galatasaray’dan kovulmuştu! Igor Tudor'un akıl almaz taktiği İtalya’da gündem oldu Galatasaray’dan kovulan ve İtalyan kulüp Hellas Verona’nın başına geçen Igor Tudor, Roma’yla oynanan maçta ilk göldeki duran top taktiği İtalya basınından övgüler aldı. Çalışılmış ve sıra dışı bir organizasyonla öne geçen Verona, üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşma 2-2 biterken, İtalya basınından Tudor’a övgüler yağdırıldı. Galatasaray’da çalıştığı dönemde sürekli eleştirilen Tudor, sarı-kırmızılı takımın başında 34 maça çıkmış ve 19 galibiyet almıştı.

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