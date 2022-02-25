Türkiye Gazetesi

Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Azerbaycan'ın Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov Gurbanov, verdiği kritik kararla takdir topladı. Deneyimli teknik adam oyuncusunun elle attığı golü iptal ettirdi.

OYUNCUSUNU ÇAĞIRIP SORDU

Bakü'de Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Karabağlı futbolcu İbrahima Wadji topu rakip kaleye gönderdi. Maçı 1-0 üstünlükle götüren Olimpik Marsilyalı oyuncular golün elle atıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz etti.

Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov, Wadji'yi yanına çağırarak gol atarken elini kullanıp kullanmadığı sordu. Wadji topa eliyle dokunduğu itiraf edince Gurbanov da hakemi uyarak golün iptal edilmesini talep etti. Bu durum üzerine karşılaşmanın hakemi golü iptal etti.

Karşılaşmayı 3-0 kaybeden Karabağ, UEFA Avrupa Konferans Ligine veda etti.

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucu öncesinde faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti.

UEFA golü iptal etti Rus takımının 2-0 kaybettiği Avni Akerdeki maçta cezalı oyuncu oynattığı gerekçesiyle hükmen 3-0 galibiyet bekleyen Trabzon UEFA'dan gelen haberle sarsıldı

Önce golü iptal etti sonra verdi Sivasspor'un Eskişehirspor ile oynadığı maçta hakem Kuddusi Müftüoğlu önce golü iptal edip ardından vazgeçti.