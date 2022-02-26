Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Son şampiyonluğunu 2013-14’te yaşayan, son kupasını 25 Ağustos 2014’te havaya kaldıran Fenerbahçe’de kötü gidişat durmak bilmiyor. Faturayı Aziz Yıldırım’a kesip göreve gelen Ali Koç da beklentileri karşılayamadı. Her sezon sil baştan takım yapan, sezon içinde en az iki teknik direktöre göreve veren Koç’a tepkiler artarken Fenerbahçe’nin çöküşüne çare bulunamıyor. Önce şampiyonluk iddiasını kaybeden sarı lacivertiler, Türkiye Kupası’na da veda ederken önceki akşam Slavia Prag’a İstanbul’daki gibi 3-2 kaybedip Avrupa’ya da el salladı.

AVRUPA ÇOK UZAKTA

Nisanda şampiyonluk kutlayan Fenerbahçe’den küme düşme korkusu yaşayan, şubatta şampiyonluk yarışına havlu atan takıma dönüşen sarı lacivertiler, bir kere daha kupa hedefinden şaşmış durumda. Şampiyonluk ve kupa iddiası olmayan Fenerbahçe, Süper Kupa mücadelesinde de yer alamayacağı için üst üste 8. sezonu kupasız kapatacak. Son olarak Avrupa’dan elenen Fenerbahçe’nin tek hedefi, ligi Avrupa kupalarına katılacak bir dereceyle bitirmek olacak. Ligde şu anda beşinci sırada olan Fenerbahçe, Avrupa için ilk dördün içine girmek zorunda.

TÜRKİYE 19. SIRADA

Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında havlu atması Türk futboluna da ağır darbe vurdu. Türkiye 26.900 puanla UEFA ülke sıralamasında 16. sıradan 19’unculuğa geriledi. Türkiye ilk 15’e giremezse Avrupa’ya 5 takım yerine 4 takım gönderebilecek. Şampiyonlar Ligi’ne gidecek temsilcimiz play-off oynayacak. Diğer üç takımımız da Konferans Ligi’nde mücadele edecek.

SAKATLAR DÖNÜYOR

Ligde Kasımpaşa’ya konuk olacak Fenerbahçe’de tedavisi tamamlanan Mesut Özil’in kadroda olması bekleniyor. Gustavo’nun Trabzon maçıyla dönüşü hedeflenirken Novak’ın tedavisi sürüyor. Ferdi’nin de yokluğunda sol bek yine Çağtay’a kalacak.

İYİCE GÖZDEN DÜŞTÜ

İsmail Kartal, Jose Sosa’nın kalemini kırdı. Slavia Prag maçı sonrası “Ben ve ekibim yola kimlerle devam edeceğimizi çok net gördük” diyen Kartal’ın hedefindeki ismin Arjantinli yıldız olduğu iddia edildi. Kartal, ikinci yarıda Sosa’nın yerine genç Arda’yı sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında tel tel döküldü Temsilcimiz küçük bir umutla gittiği Konferans Ligi play-off rövanş maçında Sor (2) ve Schranz'ın gollerine teslim oldu... Mert Hakan ve Berisha'nın golleri yetmedi... Fener Avrupa'ya veda etti...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti UEFA Konferans Ligi kapsamında deplasmanda Slavia Prag takımıyla karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2'lik skorla yenilerek turnuvaya veda etti.