Türkiye Gazetesi

Son olarak Samsunspor'u çalıştıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam, İran 1. Ligi ekiplerinden Tractor FC ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 2017-2018 sezonunda da İran ekibinde görev yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı 16 maça çıkmıştı.

"YENİDEN ÖZ EVİNE XOŞ GЭLDİN"

İran ekibi anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Tractor'den yapılan açıklamada, "Yenidən öz evinə xoş gəldin." ifadeleri kullanıldı.

İran ekibinin sosyal medya paylaşımı

LİGDE 13'ÜNCÜ SURADA YER ALIYOR

Tebriz merkezli spor kulübü Tractor FC, bu sezon ligde oynadığı 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 16 puan topladı. Düşme hattında yer alan Tractor FC 16 takımlı ligde 13. sırada yer alıyor.

Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu Mert Nobre ile yolların ayrıldığını duyuran İzmir ekibi Altay, teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaştığını açıkladı.