Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı aldığı yaptırımlar sonrası Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea’yi satma kararı aldı. Alınan karar sonrası harekete geçen Türk iş adamı Muhsin Bayrak, İngiliz devini satın almak için Abramovich ile masaya oturdu.

TÜRK İŞ ADAMI CHELSEA’Yİ SATIN ALIYOR

Londra’da önemli yatırımlarda bulunan Muhsin Bayrak, Rus milyarder Roman Abramovich’in satışa çıkardığı Chelsea için teklifte bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bayrak, “Roman Abramovich'in avukatları ile Chelsea'nin satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

Muhsin Bayrak

“PARAYI TÜRKİYE’DE ALMAK İSTİYORLAR”

İngiliz devinin satışı için Rus milyarder Roman Abramovich ile masaya oturduklarını söyleyen Muhsin Bayrak, "Biz teklifimizi yaptık. Dünyada yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye'de almak istiyorlar" dedi.

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri. 90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında kurduğu AB Grup Holding şirketiyle sektöre yenilik getirdi. Yurt dışında birçok şantiyesi bulunan Bayrak'ın, Türkiye'de yatırımları da hızla tamamlanıyor.

Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, son olarak dünyaca ünlü ödüllü mimar Prof. Barbaros Sağdıç tarafından tasarlanan Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve'nin yanı sıra Türk bayrağı şeklinde inşa edilecek olan AB Grup Holding Teknoloji Üssü ile Bodrum Türkbükü'nde 150 milyon dolarlık yatırıma imza attı.