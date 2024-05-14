Memur-Sen'den kamuda personel alımı kısıtlamasına tepki: Tasarrufta öncelik israf olmalıdır

Kamuda personel alımına getirilecek olan kısıtlamaya Memur-Sen'den tepki geldi. Kamu istihdamının emekli olanlarla sınırlı kalmasını doğru bulmadıklarını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamunun birçok alanında personel fazlalığı değil personel eksikliği var. Tasarrufta öncelik israfın önlenmesi olmalıdır. Ama emek ve alın teri, israf değildir. Emek bu anlamda tasarrufa konu edilemez” dedi.

Kamuda tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yeni dönemin detaylarını açıkladı. Atılacak adımlardan en dikkat çekenlerinden biri de kamuda personel alımı kısıtlaması oldu.

KAMUDA PERSONEL ALIMINA 3 YIL BOYUNCA KISITLAMA

Buna göre, yeni dönemde kamuya personel alımına kısıtlama getirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Kamuda yeni personel istihdamı üç yıl boyunca emekli olanlarla sınırlandırılacak. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alıyor. Bu ücretlere üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis'in takdirinde olan hususlardır." demişti.

MEMUR-SEN'DEN TEPKİ

Söz konusu karara memur temsilcisi Memur-Sen'den tepki geldi. Kamuda gereksiz harcamaların kısılması ve israfın önlenmesini desteklediklerini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, personel istihdamı ve toplu sözleşme hükümlerinin kısıtlamasının söz konusu olmaması gerektiğini belirtti.

"KAMUDA PERSONEL FAZLALIĞI DEĞİL EKSİKLİĞİ VAR"

Mynet'e konuşan Yalçın kamu istihdamının emekli olanlarla sınırlı kalmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Yalçın, "Kamuda eğitimden sağlığa, tarımdan enerjiye, ulaşımdan diğer alanlarda üstlenilen önemli hizmetlere baktığımızda kamunun birçok alanında personel fazlalığı değil personel eksikliği var. Tasarrufta öncelik israfın önlenmesi olmalıdır. Ama emek ve alın teri, israf değildir. Emek bu anlamda tasarrufa konu edilemez” dedi.

GÖREV AYLIĞI İLE EMEKLİ AYLIĞI ARASINDAKİ FARK

Kamuda görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağın koptuğunu belirten Yalçın, "Bu sebeple istihdamda asli kriter hizmet sunumunda kalite ve nitelik olmalı ve bunu sağlanmak için yapılması gereken gerçek personel ihtiyacı gözden kaçırılmamalıdır. Üstelik enflasyonun etkileri göz önünde bulundurulduğunda emekli olmak isteyecek kamu görevlisi sayısının azlığı ile birlikte, 3 yıl boyunca yeni atama yapılmaması durumunda oluşacak mağduriyet ve mağduriyetten etkilenecek kitlenin büyüyeceği muhakkak göz önünde bulundurularak alınan karar yeniden değerlendirilmelidir.

Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ büyük oranda koptu. Kamu görevlileri emekli olmamayı, emekli olan kamu görevlileri de göreve geri dönmeyi istiyor. Böyle bir ortamda emekli olan kadar personel istihdam edeceğiz söylemi gerek atama bekleyen gerekse de üniversitelerden mezun olacak evlatlarımız için hayal kırıklığı içeriyor." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Son olarak geçtiğimiz günlerde öğretmenler için 20 bin atama açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararına ilişkin de konuşan Yalçın, “Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulunduk. Öğretmen ihtiyacı ve öğretmen istihdamı arasındaki çelişkiyi göz önünde bulundurarak bir şey ifade etmek istiyorum. Eğitim hizmetimizin kalitesi gerek öğrenci sayısına gerekse de öğretmenlerimizin sayısına bağlıdır. Nüfus artıyor, kamu hizmeti ihtiyacı artıyor, kamunun hizmet etmesi gerektiği alanlar artıyor” dedi.