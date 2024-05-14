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Seçim yarışı hızlı başladı! Murat Ülker'den Aziz Yıldırım açıklaması: Ne kadar ayıp bir şey!

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Seçim yarışı hızlı başladı! Murat Ülker&#039;den Aziz Yıldırım açıklaması: Ne kadar ayıp bir şey!

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde olacağı öne sürülen Yahya Ülker'in babası Murat Ülker, çıkan haberlere tepki gösterdi.

Haziran ayında yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını duyuran Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker'in de olacağı iddia edilmişti.

Patronlar Dünyası'na konuşan Murat Ülker, “Ne kadar ayıp bir şey. Hiç bir arkadaşım bana böyle bir teklifte bulunmadı ve bulunamaz. Ayrıca ailemizi de bu kısır tartışmalara alet etmeyiniz.” ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM: SON DERECE AYIPTIR

Sosyal medyada yayılan yönetim listelerine açıklık getiren Aziz Yıldırım, yalan haberlere itibar edilmemesini bildirdi.

Yıldırım'ın açıklamasında şu sözler yer aldı:

''Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon oluşturmaktadır.

Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim.

Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."

YAHYA ÜLKER'İN PAYLAŞIMI

Sosyal medyadan Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nu paylaşan Yahya Ülker'in sarı lacivert kalp emojisi kullanması yönetimde yer alacağı söylentilerini arttırdı.

Seçim yarışı hızlı başladı! Murat Ülker'den Aziz Yıldırım açıklaması: Ne kadar ayıp bir şey! - 1. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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