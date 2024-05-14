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Trafikte 'pes' dedirten anlar! Bebeğinin canını hiçe saydı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafikte &#039;pes&#039; dedirten anlar! Bebeğinin canını hiçe saydı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da işlek cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bebeği pusette taşıdı. Tehlikeli yolculuğu görenler, o anları fotoğrafladı.

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücüsü eşi ve bebeğini yanına alarak ilerledi.

Trafikte 'pes' dedirten anlar! Bebeğinin canını hiçe saydı - 1. Resim

Eşinin taşıdığı bebeği pusette götüren sürücü, işlek caddeye aldırış etmeden ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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