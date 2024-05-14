Trafikte 'pes' dedirten anlar! Bebeğinin canını hiçe saydı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da işlek cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bebeği pusette taşıdı. Tehlikeli yolculuğu görenler, o anları fotoğrafladı.
Bursa merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücüsü eşi ve bebeğini yanına alarak ilerledi.
Eşinin taşıdığı bebeği pusette götüren sürücü, işlek caddeye aldırış etmeden ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.