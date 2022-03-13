Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'la şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Uğurcan Çakır, dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle'a transfer olacak. Takımın sahibi olan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Çakır'ın transferi için görüşmelere başladı.

UĞURCAN İÇİN 25 MİLYON EUROLUK PAKET

Avrupa devlerininde peşinde olduğu Uğurcan Çakır, Newcastle ile transfer aşamasına gelmiş durumda. Geleceğin takımı projesini kurmak isteyen Newcastle, Uğurcan İçin toplamda 25 milyon euroluk paket hazırladı.

TRANSFERİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Trabzonspor camiasındaki haberlere göre, Newcastle'ın Uğurcan Çakır için bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk teklif önerdiği belirtildi. 25 yaşındaki kaleci de altyapısında yetiştiği takımda hayal ettiği başarıyı görmeye çok yakın.

KUPAYI KALDIRMAK İSTİYOR

Uğurcan Çakır daha önce pek çok kez "Trabzonspor'la şampiyonluk kupasını kaldırmadan ayrılmak istemiyorum. Ondan sonrasında Avrupa hayalim var" demişti. Başarılı kalecinin önümüzdeki sezon formasını giyeceği takım çok yüksek ihtimalle Newcastle United olacak.

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