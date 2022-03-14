Türkiye Gazetesi

MHK’nin 12 hakemi liste dışı bırakmasının ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen’den yeni bir paylaşım geldi. Dilmen yaptığı paylaşımda, düdük astırılan en kariyerli hakemlerden birinin geri çağrılacağını ima etti. Ünlü yorumcunun paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

“BAŞKA BİR VİCDANSIZLIK DAHA EKLEMEYİN!”

Rıdvan Dilmen yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki günlerde, liste dışı bıraktığınız en kariyerli hakemlerden biriyle devam etme kararı alıp da kamuoyunun nabzını düşürmeye çalışmayın! Geri çağıracaksanız; birini değil hepsini çağırın. Zaten vicdansızca alınan bir karara başka bir vicdansızlık daha eklemeyin!" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in paylaşımı...

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