Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yakından tanıdığı Barcelona’ya karşı ilk maçtaki taktik planı tutan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent rövanşa da hazır. Maç öncesi basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, Dünyanın en iyi beş takımından biri olan rakiplerine karşı açık bir futbol oynamanın başlarını ağrıtabileceğinin altını çizdi. Torrent, çeyrek finale kalmak istediklerini belirtirken ‘’Barcelona, bizimle oynadığı maçtan sonra Osasuna’ya 4 gol attı. Son dakikaya kadar mücadele etmeliyiz. Bizim amacımız tur atlamak. Takım olarak kompakt olmalıyız" dedi.

HERKES İYİ OLMALI

Torrent, oyun planları konusunda da “Barcelona için zor bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. Savunmada mükemmel olmalıyız. Gol atma şansımız muhakkak ki olacak. Barcelona'ya karşı oynadığınızda, ilk andan itibaren iyi oynamanız gerekiyor. Özellikle kalecimizin. Barcelona'ya karşı oynadığınızda kaleciden itibaren herkesin iyi oynaması gerekiyor ve elbette fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Beşiktaş’a kıyasla bireysel olarak daha üstün bir takım. Bu yüzden daha dikkatli olmak gerekiyor. Taraftarımız da en büyük gücümüz olacak" diye konuştu.

XAVI: FİNAL GİBİ MAÇ OLACAK

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, "Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Haklarını yemeyelim ilk maçta çok iyiydiler, kalecileri Pena da öyle. O maçta neleri yanlış yaptık, onu da analiz ettik. G.Saray'la final niteliğinde bir maç yapacağız. Baskılı bir atmosfer olacak. Pique ve Busquets’i ilk maçta dinlendirdim bu defa tam kadroyuz" sözlerini kullandı.

BURAK ELMAS: BİRLİKTEN ÇIKABİLİRİZ

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’tan gündeme dair sıcak açıklamalar. Tabii ilk olarak Barcelona maçı... Elmas bu konuda “Umarım takımımız Ali Sami Yen’de yazılan destanlara bir destan daha ekler” derken tur beklentisini dile getirdi. Elmas, Domenec Torrent’in şu ana kadar yaptıklarından, insanlığından ve Galatasaray’a uyumundan da çok memnun olduğunu belirterek “Çok mutlu bir çalışma sürecimiz var. Umarım böyle devam eder” ifadesini kullandı.

SİSTEM DEĞİŞMELİ

Bugüne kadar ilave borç almadıklarını ve kulübü çevirmeye çalıştıklarını belirten Elmas’ın en çarpıcı açıklama ise Kulüpler Birliği ve hakemlerle ilgiliydi. Elmas “Hakemleri, MHK'yı, federasyon yönetimini de değiştirsek sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız. Aralık ayında Kulüpler Birliği adına üç başkan MHK’dan 9 hakemin görevden alınmasını istedi. Birliktelik o gün bitti. Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliğinden çıkarız” diye konuştu.

Galatasaray tur için Barcelona'yı ağırlayacak İlk maçta “Çanakkale Geçilmez”i oynayarak 0-0 beraberlikle ayrılan Avrupa’daki tek temsilcimiz, çeyrek finale kalmak için sahne alacak.