Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında evinde Barcelona’yı ağırlayacak olan Galatasaray’da tüm hazırlıklar tamamlandı. Kritik mücadele ise saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma için İstanbul’a gelen Katalan ekibi uykusuz bir gece geçirdi.

BARCELONA TAKIMINI UYUTMADILAR

Karşılaşma öncesi İstanbul’a gelen Barcelona takımı zor bir gece geçirdi. Bir gurup Galatasaray taraftarı Katalan ekibinin kaldığı otelin önüne giderek havai fişek attı.

“BİZ EN İYİSİYİZ”

Taraftarlar otelin önünde havai fişek atarak tezahüratlarda bulundu. Yapılan tezahüratlarda İngilizce olarak, "Burası İstanbul", "Biz en iyisiyiz" şeklinde bağırıldığı duyuldu.

Galatasaray tur peşinde! Barcelona karşı tüm planlar hazır UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında Galatasaray, Barcelona ile karşılaşacak. Turu geçmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, Katalan devinin karşısında zorlu bir 90 dakika oynayacak. Taraftarından güç alarak galibiyet almak isteyen temsilcimiz, turu geçmek için tüm kozlarını sahaya sürecek.

Galatasaray tur için Barcelona'yı ağırlayacak İlk maçta “Çanakkale Geçilmez”i oynayarak 0-0 beraberlikle ayrılan Avrupa’daki tek temsilcimiz, çeyrek finale kalmak için sahne alacak.

İspanyol basını duyurdu! Galatasaray ve Barcelona arasında gizli anlaşma UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray - Barcelona eşleşmesi kulüp başkanlarını bir araya getirdi. İspanyol basını, Burak Elmas ve Joan Laporta'nın transfer görüşmesi yaptığını yazdı.