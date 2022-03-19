Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkelerinin yaptırımlarına maruz kalan Rus milyarder Roman Abramovich için İngiliz ve İspanyol basınından çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. Abramovich’in bu süreçte 2 kez Türkiye’yi ziyaret etmesi ve bomba bir yatırım yapması bekleniyor.

TÜRKİYE’YE GELİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Rus oligarka ait iki mega yatın Türkiye'ye doğru yola çıktığı belirtildi. Karadağ'da bulunan Solaris isimli yatla, Cezayir açıklarında bulunan Edipse isimli yatın İstanbul Boğazı'ndan geçerek Rusya'ya yol alacakları söylendi.

GÖZTEPE’Yİ SATIN ALMAK İSTİYOR

Akşam'ın İngiliz ve İspanyol basınından aktardığı haberde şu önemli ayrıntılara yer verildi: "Ünlü Rus işadamı Roman Abramovich de Türkiye'de daha kalıcı işler yapmak için bir futbol takımı satın almayı planlıyor. Roman Abramovich'in 2003teki Chelsea gibi 1950'lerden beri lig şampiyonluğu kazanmamış olan Göztepe Spor Kulübü için teklif verebileceği tahmin ediliyor. Abramovich, Chelsea'nin satışından sonra bu konudaki planlarını yürürlüğe koyacak.

TEKLİFLER VERİLDİ

Chelsea için teklif verme süresi dün gece sona erdi. Kulübün satışını üstlenen ABDli Raine Group, çok sayıda teklif bulunduğunu ve bunların sayısını 4'ü düşürmeyi planladığını söyledi. İngiliz basını, Müslüman karşıtı görüşleriyle bilinen Ricketts Ailesinin satış için ön plana çıktığını da vurguladı.

ABD'DE 1.3 MİLYAR DOLAR

Rus milyarder Roman Abramovich'in 2001 ve 2016 yıllan arasında ABD şirketlerine gizlice en az 1,3 milyar dolar yatırım yaptığı iddia edildi. Söz konusu şirketlerin kurumsal yapılarında sürekli değişiklik yaparak, bu durumu gizledikleri de öne sürüldü.

PORTEKİZ'E KISITLAMASI YOK

Portekiz basını Abramovich'in, Portekiz'e seyahat etmesi konusunda bir kısıtlama olmadığını duyurdu. Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz'in Rus oligark Abramovich'e karşı AB düzeyinde kararlaştırılan tüm yaptırımları uygulayacağını ancak vatandaş olduğu için ülkeye girişini yasaklayamayacağını söyledi.

Aşiret ağasının hayali gerçek oluyor! Abramovich satış işlemleri için Türkiye’ye geldi Bitlisli 'Mutki Aşireti'nin lideri olan iş adamı Muhsin Bayrak’ın Chelsea’ye talip olmasının ardından, Rus milyarder Roman Abramovich'in satış işlemleri için Türkiye’ye geldiği iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlerle yer yerinden oynarken, Muhsin Bayrak hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı bile.

Chelsea’yi satma kararı almıştı! Abramovich tüm gelirleri Ukrayna halkına bağışlayacak Rus milyarder Roman Abramovic, İngiltere hükümetinden gelen yaptırımların ardından sahibi olduğu Chelsea kulübünü satacağını açıklamıştı. Abramovic, açıklamasının ardından kulübün satışından gelen tüm gelirleri Ukrayna savaşı mağdurlarına bağışlayacağını söyledi.