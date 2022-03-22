Türkiye Gazetesi

Göztepe Kulübü, 23 yaşındaki kalecinin kadro dışı bırakıldığını duyurdu: “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz İrfan Can Eğribayat, A. Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Süper Lig 'in 30. haftasında Göztepe sahasında Alanyaspor'a 2-0 yenilmiş ve ligde kalma umutlarını neredeyse kaybetmişti. Maçın son düdüğüyle beraber tribünlerden, Sarı-Kırmızılı futbolculara tepkiler yükselmiş ve kaleci İrfan Can Eğribayat'la taraftarlar arasında bir gerilim yaşanmıştı.

ÖLEN KIZIMIN ÜSTÜNDEN BENİ YARALADILAR

Olayın ardından genç kalecei sosyal medya hesabından özür dileyerek bu paylaşımı yapmıştı: "2020-21 sezonu itibariyle formasını terlettiğim Göztepe Spor Kulübü ile çıktığım son maç olan Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan hadiselere açıklık getirmek istiyorum. Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Bu olayın ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımızı kaybettikten üç maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında, aynı sorunları yaşadım. Tum taraftarlar toplu bir şekilde bana tepki gösterdiler. O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince ve sonrası elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp, argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Maç bitene kadar sukünetimi korumaya gayret ettim, sakince soyunma odasına giderken ağır ithamlarla karşılaştım, bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım. Yaşadığım olaylardan dolayı öncelikle her koşulda yanımda olan desteğini hep hissettiren sayın başkanımız Mehmet Sepil'den, kulüp yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk Futbol Camiasından özür dilerim..."