Türkiye Gazetesi

Portekiz’e 3-1 mağlup olan A Milli Takım, Dünya Kupası hayallerine veda etti. Karşılaşmada kaptan Burak Yılmaz’ın kaçırdığı penaltı ise tartışma konusu oldu. Yılmaz’ın penaltı vuruşu tartışılırken, Ronaldo’nun vuruştaki hareketi ise olay oldu.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Portekiz’in kaptanı Cristiano Ronaldo, penaltı sırasında ufak bir gerginlik yaşadı. Burak Yılmaz’ın dikkatini dağıtmaya çalışan Ronaldo’nun Portekiz'in kalecisi Diogo Costa'ya verdiği taiktik dikkat çekti.

ELLERİYLE GİZLİ TAKTİĞİNİ VERDİ

Ronaldo, Burak’ın arkasından kalecisine el hareketiyle taktik verdi. Ronaldo, kaleci Diogo Costa'dan elleriyle Burak'ın dikkatini dağıtması için işaretler yaptı. Portekizli star penaltının kaçmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Tüm Türkiye çıldırdı! Kuntz A Milli Takımı varlık içinde yokluk çektirdi Dün akşam A Milli Takım Portekiz’e 3-1 mağlup oldu. Portekiz karşısında aldığı mağlubiyetle elenen milli takımda Stefan Kuntz'un tercihleri herkesi çıldırttı. Sol bekler Umut Bozok ve Rıdvan Yılmaz'ı kadro dışı bırakan Kuntz, elindeki tek sol beki Caner'i de oyuna almadı. Onun yerine Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Berkan'ı daha önce hiç oynamadığı sol bekte görevlendirdi. Alman hocanın bu hamlesine ise tepkiler üst üste geldi.

A Milli Takım’da sıcak gelişme! Portekiz maçı öncesi 4 isim kadrodan çıkarıldı A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemelerinde bu akşam deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Saat 22:45’te başlayacak olan kritik maç öncesi kadrodan 4 isim çıkarıldı.

İnanın çocuklar! A Milli Takım Portekiz deplasmanında A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda Portekiz önüne çıkıyor. FIFA sıralamasında 8’inci durumdaki güçlü rakibimizi geçersek salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle karşılaşacağız.