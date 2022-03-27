Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Türk futbol kamuoyu MHK'nın 8 Mart'taki kararıyla sarsılmıştı. Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi isimlerin bulunduğu 13 Süper Lig hakeminin görevine son verilmişti. Tahkim yolu açık olan kararda toplam 21 hakem ve gözlemci itiraz süresinin son gününde dilekçelerini verdiler ve dün Perili Köşk'te MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu toplantıda savunmalarını yaptılar. Hakemleri ve Gündoğdu'yu dinleyen kurul 5’e 2 çoğunlukla hakemlere yapılan uygulamayı haksız buldu.

YÜZLERİNE BAKAMADI

Tahkim açıklamasında, MHK'nın kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu hükmünün kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildiğini duyurdu. Tutanakları en son imzalayan Ferhat Gündoğdu'nun karar sonrası hakemlerin yüzüne bakamadığı ve 'hayırlısı olsun' diyerek aceleyle toplantı salonundan ayrıldığı öğrenildi. Yaptıkları savunmayla kurulu ikna eden hakem ve gözlemciler bütün haklarını geri kazandı. Şimdi merak konusu olan futbol tabiriyle golü yiyen MHK'nın istifa edip etmeyeceği. Bu kararla TFF de yara aldı.

TFF: Liste dışı kalan hakemler görevlerine dönecek Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Süper Lig kadrosundan çıkarıldığı açıklanan 10 hakemin itirazının kabul edildiğini açıkladı. Söz konusu hakemlerin göreve geri dönmesi bekleniyor.

MHK'nın Çok Konuşulacak Hakem Kararının Perde Arkasında Ne Var? Hakan Dede ile Gazetemiz yazarı Ömer Faruk Ünal, Top Sende programında 13 hakemin liste dışı kalmasının perde arkasını anlatarak, MHK kararlarını değerlendirdi.