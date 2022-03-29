Türkiye Gazetesi

Trabzonspor milli takımda sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, U-19 Milli Takım'ın, İsrail ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır"

Genç oyuncunun en az 1 ay yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.