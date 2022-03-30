Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

30 Nisan’da tekrar sandığa gidecek olan Galatasaray'da camia âdeta ikiye bölündü. Bir önceki seçimde yarışta olan Metin Öztürk yine aday olacağını açıklarken, bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu’nun da önümüzdeki günlerde koltuğa talip olduğunu açıklamaya hazırlandığı öğrenildi. Ancak dokuz ay gibi kısa sürede tekrar sandığa gidecek olan sarı kırmızılı kulübün önde gelen isimleri son yıllarda idari açıdan yaşanan problemlerin giderilmesi için kolları sıvadı.

AYSAL'I İKNA TURLARI

Camianın ağır topları eski başkanlar Ünal Aysal ve Dursun Özbek’i göreve çağırdı. Erken seçimden sonraki iki yıl boyunca problemleri derleyip toplayıp, yumuşak geçiş yaptıktan sonra isterlerse görevi devir etmeleri teklif ediliyor. İki isim de seçime girmeye çok sıcak bakmazken camiadan gelen acil kodlu bu çağrı sonrası durum değerlendirmesi yapmaya karar verdi. Ünal Aysal’ın yarın, Özbek’in ise hafta sonuna kadar net kararını açıklayacağı gelen haberler arasında.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Bayrakları hazırlayın Seçim kararının ardından adaylığını ilk açıklayan isim olan Öztürk “Eğer biz kazanırsak taraftarlarımız bayraklarını şimdiden hazırlasın, seneye şampiyonuz” dedi.

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu Galatasaray Spor Kulübü’nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.