Türkiye Gazetesi

Mehmet Baykan'ın Istifa açıklaması şu şekilde:

MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur.

Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım.

Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum.

NE OLMUŞTU?

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart günü beklenmedik bir şekilde aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi tecrübeli hakemlerinde bulunduğu 13'ü Süper Lig olmak üzere toplam 21 hakem ve gözlemcinin bir daha görev yapamayacaklarını açıklamıştı.

Futbol camiasında infial oluşturan bu karar sonrası Hakemler harekete geçerek konuyu TFF Tahkim Kurulu'na taşımışlardı.

DURUŞMADA MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU VE HAKEMLER HAZIR BULUNDU

TFF Tahkim Kurulu, hakem ve gözlemcilerin itirazını TFF'nin Levent'teki binasında dün duruşmalı olarak görüştü. Tahkim Kurulu hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu ile gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci’nin itirazlarını sözlü olarak dinledi.

5'E 2 OY ÇOKLUĞUYLA İTİRAZLAR KABUL EDİLDİ

Tarafların avukatları ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da sözlü beyanlarının alındığı duruşma sona erdikten kısa bir süre sonra karar açıklandı. Tahkim Kurulu, 5'e 2 oy çokluğuyla kararı kaldırdı.