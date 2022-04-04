Türkiye Gazetesi

Dün akşam Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona ererken maça Batshuayi damga vurdu. Penaltı vuruşundan yararlanamayan Belçikalı forvet taraftarları çileden çıkarttı. Yıldız oyuncaya gelen tepkiler üzerine Rıdvan Dilmen’den önemli açıklamalar geldi.

“FENERBAHÇE’NİN ALMASINI ÇOK İSTERİM”

Rıdvan Dilmen mücadele eden oyuncuları çok sevdiğini belirterek, "Ben böyle forvetleri çok severim. Çok kovalıyor. Biliyorum herkes şaşıracak ama Batshuayi'yi Beşiktaş almıyorsa Fenerbahçe alsın. Bir Fenerbahçeli olarak çok isterim" dedi. Dilmen’in açıklamalarına şaşıran programın sunucusu Erbatur Ergenekon ne diyeceğini ilemedi.

“KOLAY DEĞİL”

Rıdvan Dilmen'in, "Burak Yılmaz da penaltı kaçırdı. Kolay değil. Ben de 2'de 0 yapmıştım. Batshuayi kalan haftalarda 10 gol atabilir mesela" yorumuna Erbatur Ergenekon dan, "Hocam 10 tane atarsa da 20 tane net kaçırır" diye cevap verdi.

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