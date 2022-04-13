Türkiye Gazetesi

CAHİT EROĞUL

İzmir- Manisa etabını kazanan Drone Hopprer - Androni takımının Arjantinli sporcusu Eduardo Sepulveda büyük bir başarıya imza atarak hem etabı birinci bitirdi, hem de genel ferdi klasmanda birinciliği elde ederek Turkuaz mayonun sahibi oldu. Yetmedi bir de Kırmızı mayoyu sırtına geçirerek Dağların Kralı mayosunu da kazanmış oldu. Genel ferdi klasmanda şimdilik Sepulveda ile ikinci arasında fark 14 saniye olarak notlara geçti. Bakalım yarınki Manisa-Ayvalık etabı yeni bir TUR lideri getirecek mi?

"ÇOK MUTLUYUM ÇOK"

Basın toplantısında konuşan Sepulveda şunları söyledi:

"Zor bir yarış oldu. Tam zamanında kaçış yaptım. Benim birinciliğimi belki kimse tahmin etmiyordu. Bir zoru, bir de hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum etap zaferinden dolayı. Bugün benim için çok daha özeldi. Kuvvetli rakipler vardı. Erken atak yaptılar. Tırmanış ortalarından sonra ben de atak yaptım. Bazıları bilmiyordu bu alanı. Tempomu asla düşürmedim. Bu seneki tırmanış etabı geçen seneye oranla biraz daha kolaydı. Uzun bir süredir, altı yıldan beri ilk kez etap kazandım. Çok çalıştım ve çok antrenman yaptım. Giro'ya (İtalya Turu) iki hafta var. Bu TUR’u kazanmak için uğraşacağım. 4 etap daha var. Bakalım, neler olacağını göreceğiz."

ETAP BİRİNCİLİĞİ, KIRMIZI VE TURKUAZ MAYOLARIN SAHİBİ EDUARDO SEPULVEDA OLDU

Drone Hopprer-Androni takımının Arjantinli sporcusu Eduardo Sepulveda gün içinde hem etabı kazandı, hem de Kırmızı ve Turkuaz mayoların sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Spor-Toto'nun sponsorluğundaki Turkuaz mayoyu (Genel Ferdi Klasman Birincisi) T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki Kırmızı mayosunu (Dağların Kralı) Manisa Ak Parti Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık giydirdi.

MOSSO'NUN SPONSORLUĞUNDAKİ SPRİNT MAYO'SU JASPER PHILIPSEN'İN

Mosso'nun sponsorluğundaki sprint mayosu olan (Yeşil) mayoyu Alpecin Fenix takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen'e TC Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu giydirdi.

VITALLY BUTS BEYAZ MAYOYU KORUDU

Tur'un başından beri büyük bir başarıya imza atan Sakarya BB takımının Ukraynalı sporcusu Vitally Buts, Shimano'nun sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri (Beyaz) Mayosunu korumayı başardı. Buts'a Beyaz mayosunu Manisa Valisi Yaşar Karadeniz giydirdi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı 57’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun (Tour of Türkiye) 2’nci gününde koşulan 158.4 kilometrelik Selçuk-Alaçatı etabını Bike Exchange takımından Alexander Kaden Groves 4 saat 02 dakika 10 saniye ile kazandı. Finişe toplu gelen Peloton’un arasından sıyrılan Avustralya’lı bisikletçi muhteşem bir sprintle çizgiyi birinci geçti.

Şov başlıyor! 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu start alıyor T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın Bodrum - Kuşadası etabıyla başlıyor. Dünyanın ilk ve tek 'Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı' olan Tour of Türkiye'de 25 takım ve 175 sporcu yarışacak.