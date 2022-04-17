Türkiye Gazetesi

İsmail Kartal ile yükselişe geçen Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Mesut Özil’in görüştüğü dev kulübü duyurdu.

“LOS ANGELES FC KULÜBÜ İSTİYOR"

Dilmen, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, "Mesut Özil'i Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye yan bakılmıyor Sarı lacivertliler 4. dakikada Serdar Aziz'le öne geçti. Taraftarın sahaya istediği Arda Güler 68'de oyuna girdi, 83'te penaltıdan skoru perçinledi. İsmail Kartal'ın takımı ligde üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü: Kadıköy'de sürpriz yok Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti.

Her sözü yürek yaktı: Fenerbahçe maçı öncesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Göztepe'nin 20 yaşındaki forveti Ege Özkayimoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, 4 gün önce annesini kaybettiğini söyleyerek çok üzüntülü olduğunu belirtti.