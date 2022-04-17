Türkiye Gazetesi

Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi final maçında Bodrum Belediyesi Masterlar ile 9 Eylül Masterlar takımları karşı karşıya geldi. İzmir Karşıyaka'daki Hasan Türker Sahası'nda oynana müsabakanın 40. dakikasında Bodrum'un 43 yaşındaki kaleci Fatih Mumcu fenalaşıp yere yığıldı. Bunu fark eden hakem, maçı durdurarak sağlık görevlilerini çağırdı.

Önce saha kenarında müdahale edilen Mumcu, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Veteran kaleci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre Mumcu'nun kalp krizi geçirdiği aktarıldı.

Kaleci Mumcu'nun fenalaşma anı, maçı çeken Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalesine doğru gönderilen topun auta gitmesinin ardından Mumcu'nun yere düşmesi ve diğer oyuncuların onun yanına gitmesi yer alıyor.

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