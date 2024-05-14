M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arızadan dolayı seferler Kadıköy-Tavşantepe istasyonlarında yapılacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 16:56 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 17:08 - Güncelleme:

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14 Mayıs günü akşam saatlerinde metro hattında meydana gelen arızanın ardından Metro İstanbul, sosyal medya hesabında duyuruda bulundu. Vatandaşlar ise seferler neden yok, çalışmıyor mu sorularına cevap aradı. Ne zaman düzeleceği de bir diğer merak konusu oldu.