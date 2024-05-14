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M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arızadan dolayı seferler Kadıköy-Tavşantepe istasyonlarında yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arızadan dolayı seferler Kadıköy-Tavşantepe istasyonlarında yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14 Mayıs günü akşam saatlerinde metro hattında meydana gelen arızanın ardından Metro İstanbul, sosyal medya hesabında duyuruda bulundu. Vatandaşlar ise seferler neden yok, çalışmıyor mu sorularına cevap aradı. Ne zaman düzeleceği de bir diğer merak konusu oldu.

Bugün meydana gelen metro arızasının ardından seferi kullanacak olanlar neden çalışmıyor, sorun mu var sorusuna cevap aradı. Akşam saatlerinde oluşan sorunla beraber seferlere dair detaylar haberimizdedir.

14 Mayıs günü meydana gelen arızanın ardından Metro İstanbul, X hesabından şu açıklamada bulundu:

"M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Tavşantepe istasyonları arasında yapılmaktadır."

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arızadan dolayı seferler Kadıköy-Tavşantepe aralığında yapılacak - 1. Resim

M4 hattını kullanacak olanlar Kadıköy-Tavşantepe istasyonları aracılığıyla ulaşım sağlayabilecek. Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar devam ederken seferlerin ne zaman düzeleceğine dair bilgi henüz paylaşılmadı. Sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

M4 METRO HATTI DURAKLARI

Kadıköy, Ayrılık Çeşmesi, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Huzurevi, Gülsuyu, Esenkent, Hastane-Adliye, Soğanlık, Kartal, Yakacık-Adnan Kahveci, Pendik, Tavşantepe, Fevzi Çakmak-Hastane, Yayalar, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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