Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Manchester United, Raphael Varane ile yollarını ayırdı! Türk takımları devreye girdi

Manchester United, Raphael Varane ile yollarını ayırdı! Türk takımları devreye girdi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Manchester United, Raphael Varane ile yollarını ayırdı! Türk takımları devreye girdi

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Fransız stoperi Raphael Varane ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde olan Raphael Varane, Manchester United'dan ayrıldı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, kontratı sezon sonunda bitecek Varane'la yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi.

Real Madrid'den 2021'de Manchester United'a imza atan 31 yaşındaki stoper, 3 sezondur Premier Lig ekibinde forma giyiyordu.

İngiliz ekibinde 93 maçta süre alan deneyimli oyuncu 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Varane, Manchester United'da İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

MANCHESTER UNİTED'IN PAYLAŞIMI:

Manchester United, Raphael Varane ile yollarını ayırdı! Türk takımları devreye girdi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig devinden Sebastian Haller bombası! Alman basını sürpriz gelişmeyi duyurdu - SporSüper Lig devinden Sebastian Haller bombası! Alman basını sürpriz gelişmeyi duyurduAvrupa devi, Francesco Farioli ile anlaştı! İtalyan hoca Türkiye'de iki takım çalıştırmıştı - SporAvrupa devi, Francesco Farioli ile anlaştı! İtalyan hoca Türkiye'de iki takım çalıştırmıştıFIFA'dan Adana Demirspor'a 3 dönem transfer yasağı! Patrick Kluivert şikayet etmişti - SporFIFA'dan Adana Demirspor'a 3 dönem transfer yasağı! Patrick Kluivert şikayet etmiştiDünyanın en iyi futbol takımları açıklandı! İlk 30'da Türk takımları var - SporDünyanın en iyi futbol takımları açıklandı! İlk 30'da Türk takımları varSeçim yarışı hızlı başladı! Murat Ülker'den Aziz Yıldırım açıklaması: Ne kadar ayıp bir şey! - SporSeçim yarışı hızlı başladı! Murat Ülker'den Aziz Yıldırım açıklaması: Ne kadar ayıp bir şey!Beşiktaş Arjantinli yıldızla söz kesti! İlk bomba Di Maria - Sporİlk bomba Di Maria!
Sonraki Haber Yükleniyor...