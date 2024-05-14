Manchester United, Raphael Varane ile yollarını ayırdı! Türk takımları devreye girdi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Fransız stoperi Raphael Varane ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde olan Raphael Varane, Manchester United'dan ayrıldı.
Kulüpten yapılan paylaşımda, kontratı sezon sonunda bitecek Varane'la yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi.
Real Madrid'den 2021'de Manchester United'a imza atan 31 yaşındaki stoper, 3 sezondur Premier Lig ekibinde forma giyiyordu.
İngiliz ekibinde 93 maçta süre alan deneyimli oyuncu 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Varane, Manchester United'da İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor