Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır, su şişesiyle gündemde!

Sarı - lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek müthiş serisine yeni bir halka eklemişti. İsmail Kartal'ın takımı son 9 maçın 8'ini kazanırken hiç yenilmedi. Altay Bayındır ise Göztepe maçında kalesinde gole izin vermedi.

23 yaşındaki eldivenin su şişesini kapladığı kağıdın Göztepeli futbolcuların penaltı istatistikleri olması, sosyal medyada gündeme geldi.

KİMİN HANGİ KÖŞEYE ATACAĞI YAZIYOR

Altay Bayındır'ın su şişesinde Göztepeli oyuncuların penaltı istatistiklerinin yazılı olması dikkatlerden kaçmadı. Genç eldivenin her maç öncesi olası penaltı atışları için şişeye yapıştırdığı taktik kağıdına bakarık rakip futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini kestirmeye çalıştığı öğrenildi.

Kimi kullanıcılar Altay'ın maç öncesi rakibini çalışmasını ve bu taktiği kullanmasını överken bazı kullanıcılar da '3 futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini ezberleye miyor mu?' diyerek eleştiride bulundu.

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile devam edebilir Löw ve Jorge Jesus ile temaslarını sürdüren Başkan Ali Koç nihai kararını sezon sonunda verecek. Yabancılar fiyat düşürmezse Kartal devam edebilir.

Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'den maç sonu duygulandıran istek Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin ikinci golünü genç yetenek Arda Güler kaydetti. Büyük sevgi gördüğü tribünler önünde attığı golle duygusal anlar yaşayan Güler, maç sonrası gol attığı topu yanında götürdü.