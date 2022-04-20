Türkiye Gazetesi

Hull City, Hatayspor'un başarılı orta saha oyuncusu Adama Traore'yi renklerine katıyor...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşmaya vardı. Malili orta sahayla 3 yıllık sözleşme imzalayacak Hull City, Traore'nin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Hatayspor'a bonservis bedeli ödemeyecek.

Ancak Hatay cephesi sözleşme uzatma opsiyonunu kullanması halinde düşük bir bonservis ödenebilir.

Bu sezon Süper Lig'in dikkat çeken isimleri arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu 2020 yazında Monaco'dan Hatayspor'a transfer olmuştu. Mali Milli Takımı'nda da forma giyen Traore, Hatayspor'daki 2. sezonunda 17 lig maçında 1 gol, 3 asistlik de skor katkısı sağladı.

LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

24 takımlı Championship'te 47 puanla 19. sırada yer alan Hull City, son maçında Milwall'a konuk olmuş ve Londra'da 2-1 kaybetmişti. Bu sezon ortasında kulübü devralan Acun Ilıcalı, teknik direktörlüğe Şota Arveladze'yi getirirken Süper Lig'den de birkaç isimle transfer görüşmesi gerçekleştirmişti.

Acun Ilıcalı kesin konuştu, Mesut Özil iddialarına son noktayı koydu İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel transferlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Mesut, Türkiye'de kalacak. Babel için Fatih Terim'den izin almıştım, yeni hocaya takıldık" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı yeşil sahalara indi! Hull City taraftarı hayranlıkla izledi İngiltere ekiplerinden Hull City’i satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımıyla beraber zaman geçirmeye devam ediyor. Yeşil sahalara inen Ilıcalı, futbolcularıyla birlikte maç yaptı. Gösterdiği performansla alkış toplayan Ilıcalı, futbolcularıyla neşeli anlar yaşadı.