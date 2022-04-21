Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın teknik direktör adaylarından Okan Buruk, sessizliğini bozdu... Sabah gazetesine konuşan başarılı çalıştırıcı, "Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray teknik direktörlüğü olur" dedi.

Akhisarspor'la Ziraat Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir'le de Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik direktör, "Seçim sürecinde adınız Galatasaray'la anılmaya başlandı. Teklif gelirse cevabınız ne olur?" sorusuna şu yanıtı verdi.

"Galatasaray altyapısından yetişmiş, o formaya uzun yıllar hizmet etmiş ve büyük başarılar elde etmiş bir futbolcu olarak, teknik adamlık kariyerimde de ismimin Galatasaray için geçmesi mutluluk verici. Ben o tesislere 11 yaşında girdim, 18 sene oynadım. Sonra İtalya maceram oldu. Gittim, geldim. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray teknik direktörlüğü olur. Bir seçim süreci var. Adayların kimi tercih edeceği belli değil ama adımın geçmesi güzel. Bana da hem sokakta hem sosyal medya üzerinden taraftarların büyük bir desteği, ilgisi var. Bunun için de böyle bir görev verilirse Galatasaray'ın geleceği için adımlar atmaktan, maddi-manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım."

"BİR SÜREDİR PARİS'TEYDİM"

Okan Buruk röportajından satırbaşları şöyle:

"Benim için bir yenilenme, dinlenme, bazı şeyleri gözden geçirme dönemi oldu. Dışarıdan bazen bazı şeyleri daha net görüyorsun. Bir süredir Paris'teydim."

"Akhisar'la Türkiye Kupası sevinci yaşamıştık, Başakşehir sonrası şampiyon olmuş bir hoca olarak doğru bir projenin içinde bulunmam gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için bekledim ve en uygun proje için de bekliyorum."

"Süper Lig'den ve yurt dışından birçok teklif aldım. Yüzde yüz istediğim bir proje ve yukarı doğru bir adım atmak için bekledim. Çalışmayı seviyoruz ama bazen beklemek gerek. Bu süreçte maçları genelde televizyondan izledim."

TÜRK TEKNİK DİREKTÖRLERİN BAŞARISI

"İsmail hoca (Kartal) Fenerbahçe'de bir çıkış yaptı. Konya'da İlhan hocanın (Palut) bir yükselişi var. Abdullah hoca (Avcı) Trabzon'da çok önde gitti. Emre (Belözoğlu) ve Nuri Şahin gibi yeni isimler kendilerini gösterdi. Kadro olarak küme düşecek diye baktığımız Giresun'da Hakan Keleş'in yaptıkları var. Yani kısaca Türk teknik adamlar başarılı ama bizlerin de gelişimimizi sürdürmemiz gerekiyor. Dünya futboluna ayak uydurmamız şart. Bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın ama kendi ülkesinde tercih edilmeyenler Türkiye'deki görevi kabul ediyor."

Okan Buruk'tan Galatasaray'a yeşil ışık Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Torrent'in koltuğu sallanırken, yerine düşünülen isimlerden olan Okan Buruk "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum" dedi.

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