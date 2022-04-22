Türkiye Gazetesi

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 'Erkekler Bireysel Okçuluk' kategorisinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat altın madalyasının sahibi olan milli okçumuz Mete Gazoz, şampiyon olmasının ardından hissettiklerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

"ÇOK AZ BİR ZAMANIMIZ VAR"

Milli okçu Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu olmanın bambaşka bir duygu olduğunu belirterek, "Daha önceden aldığım birinciliklerden çok daha farklı. Şimdi 2021 yılı bitti ve yepyeni bir yıldayız. Önümüzde kısa bir süre sonra olacak bir olimpiyat daha var. Tokyo için 5 sene bekledik. Ancak şu an Paris için çok az bir zamanımız var. Aynı zamanda hazırlanmak için de çok az bir zamanımız var" dedi.

"Tokyo'da dünya şampiyonu olduk bitti ama şu an önümde sanki dünya şampiyonu olmamış gibi 2024'ü kazanmak var" diyen Gazoz, "Bu sebeple 3 sene boyunca ne olduğunun bir önemi yok. 2024’te tekrardan bir kez daha olimpiyat şampiyonluğunu almayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki milli sporcu, uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başladı.

"İÇİNİZDEN GELEN, SEVDİĞİNİZ BİR SPORA BAŞLAYIN"

Spora başlayacak olanlara tavsiyelerde bulunan Mete Gazoz, "Benim söyleyebileceğim en önemli şey, beni destekledikleri için çok teşekkür ederim. Öncelikle bir spora başlayacaksanız ve karar vermekte zorlanıyorsanız içinizden gelen ve sevdiğiniz bir spora başlamanız gerekir. Çünkü sporu sevmediğiniz zaman tamamen zoraki bir iş oluyor. Spor yapmak inanılmaz zevkli bir şey. Ama aynı şekilde hiç sevmediğiniz bir sporu yapmak da bir o kadar zor olabiliyor” diye konuştu.

Mete Gazoz: 4-5 altın madalya daha almayı hedefliyorum 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli okçu Mete Gazoz, yeni hedeflerini anlattı.