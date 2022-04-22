Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda Barcelona'ya elenerek veda eden Galatasaray'a rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle ceza verildi.

20 bin euro para cezası kesilen Sarı-Kırmızılılar ayrıca tribün kapama cezasına da çarptırıldı. UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği cezayla, NEF Stadyumu Doğu Tribünü'nden en az 3 bin koltuk boş bırakılacak. Söz konusu kısmı stadyum kapama cezası, 2 yıl içerisinde oynanacak ilk iç saha maçında geçerli olacak.

Katalan deviyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Cim Bom, seyircisi önündeki rövanşta 1-0 öne geçmesine rağmen 1-2 mağlup olarak elenmişti.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Seçim 30 Nisan’da yapılacak Galatasaray'da son dakika gelişmesi... 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray’da seçim kararının tedbiren durdurulmasına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray’da seçim 30 Nisan’da yapılacak.

Galatasaray taraftarından Barcelona’ya sürpriz! Futbolcuları sabaha kadar uyutmadılar Galatasaray taraftarları, Barcelona maçı öncesi İspanyol ekibinin bulunduğu otele sürpriz yaptı. Bir grup taraftar, sabaha karşı Katalan ekibinin kaldığı otelin önüne gelerek havai fişek attı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray taraftarı önüne çıkan Barcelona'nın yıldızları şaşkına döndü Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı ağırladı. Barcelona'nın karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan yıldızları şaşkına döndü. Sarı-kırmızılı taraftarların ıslıkladığı futbolcular büyük bir şaşkınlık yaşarken, İspanyol ekibi sosyal medya hesabından o anları "Ne atmosfer ama" diye paylaştı.