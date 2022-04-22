Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan sezon ortasında gönderilen teknik direktör Fatih Terim'in Katar Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi. 68 yaşındaki çalıştırıcı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sahalara dönebilir...

Akşam'ın haberi şöyle:

"Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra inzivaya çekilen ve Bodrum'da tatil yapan Fatih Terim, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Birçok Avrupa kulübünden resmi teklif alan Fatih Terim'in gönlünün ise 2022 Dünya Kupası'nda olduğu öğrenildi. Tam 1 yıldır Fatih Terim'in peşinde koşan Katar Milli Takımı, tecrübeli hocayla ilgili ısrarını sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de bu kez teklifi kabul etmeyi düşündüğü ve en büyük futbol organizasyonunda yerini almak istediği belirtiliyor."

FATİH TERİM'E KATAR'DAN CÖMERT TEKLİF

An itibariyla Katar Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Felix Sanhez'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Katar, Fatih Terim'le sözleşme imzalayıp 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona İmparator'la girmek istiyor."

Kısa süre önce Amerikan medyasının yükselen değeri The Athletic'e İstanbul'da bir röportaj veren Terim, "Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

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