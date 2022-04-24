Türkiye Gazetesi

Trabzonspor şampiyonluğunu resmen ilan etmeye 1 puan uzaklıkta... 34. haftada Adana Demirspor'a konuk olan Bordo-Mavililer, haftaya evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk için 1 puan yetiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası basın toplantısında, "Hafta sonu itibariyle bu şöleni dünyanın her tarafındaki Trabzonspor taraftarına armağan ediyorum. Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartarak statta olmalarını istiyorum. Umarım, Antalyaspor maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşırız ve diğer kupaya odaklanırız. İyi bir takıma, iyi bir futbol şehrinde oynadık. Onlara da Avrupa kupalarında başarılar diliyorum" dedi.

İYİ Kİ TRABZONSPOR VAR

Abdullah Avcı, Adana Demirspor’u tebrik ederek şunları söyledi: "Uzun bir aradan sonra bu stadyuma ilk defa geldim. Adana Demirspor, futbolculuk döneminde karşılaştığım, kültürü ve tarihi olan bir kulüp. Saygıyı hak eden iyi bir kadroya sahip. Bugünkü atmosfer harikaydı. Stat çok güzel. Adana halkının bize gösterdiği sempati ve saygıdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz maça çıkarken dışarıda 15 puan vardı ve biz bunun 4’üne taliptik. Şampiyon olmak için 4 puan lazımdı. Oynadığımız takım ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bir final maçı tadındaydı. Doğru zamanda golleri bulunca oyun 2-0’a geldi ve 3. golü bulduk. Adana Demirspor hiç oyundan kopmadı. Özellikle biz rakip geriye düşünce rakibimizin üstümüze gelmesiyle ceza sahasında aksiyon almamızı sağladık. Biz orada öndeki 2 oyuncumuzu kanattan merkez orta sahaya çektik. Sonunda bir final tadında bir maçı bitirdik. Sezon başlarken ‘İyi ki Trabzonspor var' dedirttirmek istemiştim. Bugün bu beni son derece mutlu ediyor."

Şampiyon Trabzonspor'a gece yarısı coşkulu karşılama... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor u 3-1 yenerek, ligde puanını 76'ya yükselttiği maçın ardından kente dönen bordo-mavili futbolcular havaalanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Karadeniz ekibi 30 yıllık şampiyonluk hasretini haftaya evinde dindirebilir. Abdullah Avcı'nın takımına 1 puan yetiyor.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR FİNALİ KAZANDIK"

34 hafta boyunca oyun standartlarında çok iniş ve çıkış yaşamadıklarını aktaran Avcı, "Son 3 hafta beraberlikler yaşadık. Bunlar çok normal şeyler. Çünkü ligimizin kalitesi, oyuncu ve oyun kalitesi yükselmeye başlamıştır. Bugün itibariyle şampiyon olabilmek için 1 puana ihtiyacımız var. Çok önemli bir finali kazandık. Böyle maçları oynamak kolay değildir. Zaman daraldıkça oyuncunun gerginlikleri de artabiliyor. Onun için yakaladığımız ivme çok güzel" ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN ESKİ OYUNCUSU

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin’in oyun sistemi üzerine gelen bir soruya ise Avcı, "Nuri hoca benim oyuncumdu. Çok önemli işler yapıyor. 3’lü oynayan takımlara başka maçlarda kazandık. Nuri hoca son haftalarda 3’lüden 4’lüye döndü, bakacağız. Her iki türlü de maça hazırlanacağız. Bizim için taraftarımızın önünde coşkunun, duygunun, aklın, kalbin, teknik ve taktiğin olduğu bir müsabakaya çıkacağız" açıklamasını yaptı.

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