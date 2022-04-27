Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs’ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

29 Nisan Cuma

20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi

16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar

16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam

20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

ALPER ULUSOY VE ABDÜLKADİR BİTİGEN'E GÖREV

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'e de görev verdi.

TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre Alper Ulusoy, 30 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa-Medipol Başakşehir, Abdülkadir Bitigen de aynı gün Atakaş Hatayspor-Altay arasındaki maçı yönetecek.

MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'in yanı sıra 11 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.

A Klasman hakemi Turgut Doman'a da Süper Lig'de görev verildi.

Cüneyt Çakır yeşil sahalara geri döndü! Taraftarın desteği ise duygusal anlar yaşattı MHK tarafından görevden alınan Cüneyt Çakır, Tahkim Kurulu'nun MHK'nin liste dışı bırakma kararını bozmasının ardından görevine geri döndü. Dün oynanan Antalyaspor-Kayserispor maçında düdük çalan Çakır, duygusal anlar yaşadı. Yeşil sahalara adım atan Cüneyt Çakır, tribünlerdeki taraftarların coşkulu alkışlarıyla duygusal anlar yaşadı. Çakır, taraftarın alkışlarına önlerinde eğilerek karşılık verdi.

Yaşar Kemal Uğurlu'dan özür diledi... "Evlat acısı yaşadığını bilmiyorduk" Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu hedef alan sert sözlerini geri çekti! Kulüpten yapılan açıklamada oğlu ameliyat olan hakeme geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Yaşar Kemal Uğurlu'dan Adana itirafları... "Penaltıyı yanlış görmüşüm" Yaşar Kemal Uğurlu, Adana Demirspor - Trabzonspor maçındaki kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tartışmalı hakem, "Edin Visca'nın penaltısında benim baktığım açıdan Simon Deli itti olarak gördüm. Öbür açıdan ben de görsem vermezdim zaten" dedi.